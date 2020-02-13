قفزة كبيرة في عدد وفيات فيروس كورونا في يوم واحد

سجلت اللجنة الطبية في الصين، قفزة في عدد وفيات فيروس كورونا يوم أمس الأربعاء حيث تم تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد بمطقة هوبي و15 ألف اصابة.

وبعد الإعلان عن وفاة 242 شخصًا ارتفعت الإحصائية الرسمية لعدد وفيات فيروس كورونا إلى 1355 حالة وأكثر من 60 ألف مصاب، وشفاء 3441 مريضًا.

وتسبب فيروس كورونا عن اقالة عدد من كبار المسؤولين عن الصحة في مقاطعة هوبي إضافة إلى اقالة رئيس اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي بعد تكثيف الضغط الشعبي على قيادة البلاد.

ويأتي اقالة عدد كبير من كبار المسؤولين وسط انتقادات متنامية على خلفية تعامل المسؤولين الصينيين مع انتشار الفيروس.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين بات مستقرا، لكنه نبه إلى متابعة التراجع المحتمل في انتشار الوباء بـ"حذر شديد".