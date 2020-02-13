تهتم شريحة كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، بنشر أخبار أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والخضروات والفواكه في السوق المحلي.
وتحظى أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والخضروات والفواكه باهتمام خاصةً عند التجار والمواطنين والمزارعين.
وفيما يلي أسعار اللحوم والدواجن الطازجة والخضروات والفواكه اليوم 13/2/2020
اللحوم: 1ك = 44 شيكل
عرض مدينة اللحوم:
1ك = 36 شيكل
1ك بتلو= 40 شيكل
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الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 40 شيكل
سردينة: 16 شيكل
غزلان: 25 شيكل
مليطة: 40 شيكل
لوكس صخر: 50 شيكل
طرخونة (صغير): 13 شيكل
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الدجاج: 8 - 9 شيكل
الفخذ: 10 شيكل
الجناح: 8 – 9 شيكل
الصدر: 18 – 20 شيكل
شيش طاووك: 19 – 20 شيكل
الكبدة: 15 شيكل
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الحبش: 10 شيكل
صدر: 15 شيكل
فخذ: 12 شيكل
جناح: 7 - 8 شيكل
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الخضروات:
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الخيار: 2 شيكل
بلدي: 4.5 شيكل
بندورة كدار: 2 شيكل
أكرم: 3 شيكل
بطاطا: 7 ك = 10 شيكل
صغيرة: 1 ك = 1 شيكل
بصل: 4 ك = 10 شيكل
بنجر: 3.5 شيكل
خبيزة: 3 – 4 شيكل
قلقاس: 10 شيكل
يقطينة: 3.5 شيكل
لفت: 2 شيكل
كوسا: 4 شيكل
باذنجان: 3 شيكل
زهرة: 2 - 3 شيكل
ملفوف (كبير): 2 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
فليفلة: 5 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل
فول أخضر: 6 شيكل
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الفواكه:
فراولة: 7 شيكل
الموز: 3.5 ك = 10 شيكل
تفاح: 4 شيكل
تفاح أمريكي: 6 شيكل
رمان: 3.5 شيكل
برتقال أبو صرة: 3.5 شيكل
برتقال شموطي: 3 شيكل
برتقال العصير: 2 شيكل
برسمونة (كلمنتينة): 4 ك = 10 شيكل
إنجاص: 6 شيكل
أبوكادو: 7 شيكل
كيوي: 7 شيكل
شومر: 7 شيكل
جوافة مصرية: 6 شيكل
كاكا: 3.5 شيكل