وقائي الخليل يعتقل المحرر عرفات الهدمي ويمنع استقبال الأسير رومل عطوان

أفاد مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية المحتلة، بأن قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي اعتقلت الليلة الماضية الأسير المحرر من سجون الاحتلال اسلام عرفات الهدمي أحد كوادر حركة الجهاد.

وأضاف المصدر، أن الهدمي( ٣٥عاما) من بلدة صوريف بالخليل.

وذكر، أن قوة الأمن الوقائي صادرت سيارته الشخصية وملصقات للأسير رومل عطوان الذي من المقرر أن يطلق سراحه اليوم الخميس، بعد ١٨عاما من الاعتقال في سجون الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أن المحرر الهدمي أمضى أكثر من ١٠سنوات في الأسر.

وينفذ جهاز الأمن الوقائي منذ أيام حملة اعتقالات واستدعاءات واتصالات تلفونية واسعة ضد محرري ومناصري حركة الجهاد الإسلامي لمنع استقبال الأسير القيادي رومل عطوان من بلدة خاراس شمال الخليل المحتلة.

ومن المقرر، أن تفرج سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس 13/2/2020، عن الأسير القيادي في الجهاد الاسلامي الشيخ المجاهد رومل كامل عثمان عطوان من بلدة خاراس شمال غرب الخليل المحتلة.

وقضى عطوان البالغ من العمر (42 عاماً) والذي كان معتقلاً مؤخراً في سجن نفحة الصحراوي، ١٨عاماً من الاعتقال، قضاها متنقلا بين السجون.