هل يؤثر كورونا على الاقتصاد الأمريكي؟

يتساءل العالم أجمع وخاصة الاقتصاديون حول مدى تأثير فيروس كورونا على أقوى اقتصاد في العالم وهو الاقتصاد الأمريكي.

وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين أكد بأن الأثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا لن يستمر طويلًا ولن يتجاوز عام 2020.

وطمأن منوتشين، اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الأربعاء أن فيروس "كورونا" لن يؤثر على التوقعات طويلة الأجل لإدارة ترامب لنمو اقتصاد الولايات المتحدة.

وقال: "لا أتوقع أن فيروس (كورونا) سيكون له تأثير يستمر إلى ما بعد هذا العام".

يُشار إلى أن اللجنة الصحية الوطنية في الصين أعنت في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء إحصائية حول عدد وفيات فيروس كورونا التي تجاوزت الـ 1310، بينما المصابين بلغ عددهم 48206 شخصًا.