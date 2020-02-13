طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في أجواء قطاع غزة

حلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بشكل مكثف جدًا في أجواء قطاع غزة.

وحذرت مصادر أمنية في المقاومة الفلسطينية، من خطورة التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية مختلفة الأنواع والأهداف (رصد - متابعة – استهداف).

وأوضحت المصادر بأن عدد كبير من طائرات الاستطلاع تحلق في الأجواء من رفح جنوبًا حتى بيت لاهيا شمالًا إضافة إلى تحليق مكثف في المناطق الغربية للقطاع.

وطالبت المصادر عبر وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، جميع المجاهدين والمقاومين لتوخي الحذر الشديد من غدر الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة ضد المقاومة الفلسطينية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد المقاومة الفلسطينية بضربة غير مسبوقة، قائلًا: "نحضر لحماس شيء لم تتوقعه في حياتها، ربما سنفعل ذلك قبل الانتخابات، والأمر يعتمد على حماس"، وفق ما نقلته القناة 20 الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو: "إذا لم تضبط حماس نفسها، سنوجه لها ضربة قاتلة، فإذا لم توقف حماس الصواريخ والبالونات، فإن مفاجئتنا لها مسألة وقت"، رافضًا الكشف عن المفاجأة التي سينفذها.

يُشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن تهديدات نتنياهو تعكس مستوى النوايا العدائية الصهيونية التي تأتي في سياق المسلسل المتواصل من الارهاب والعدوان على الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.

وأوضحت الحركة في تصريح سابق لها، بإن المقاومة الفلسطينية لن تتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف شعبنا، وإنها قادرة بعون الله تعالى على الصمود والثبات والقيام بواجباتها ومسؤولياتها.

فيما ردت حركة حماس على تصريحات نتنياهو بالقول: "إن الحركة ومعها كل مقاومة شعبنا، عاقدة العزم على مقاومة الاحتلال ومواجهة "صفقة القرن" حتى إسقاطها للأبد".

ووجهت حماس على لسان عضو المكتب السياسي الدكتور خليل الحية رسالة لنتنياهو جاء فيها: "إذا كنت تهدد حماس فإن حماس تعد لاقتلاعك، ونحن نعد لك الرحيل عن أرضنا".