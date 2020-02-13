الجهاد تدعو لشد لرحال للأقصى والمشاركة في صلاة فجر الجمعة

دعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 13/2/2020، لشد الرحال للمسجدين الأقصى المبارك والابراهيمي للمشاركة في صلاة فجر الجمعة القادم.

وقالت الحركة في بيان لها : من لم يستطع الوصول للمسجد الأقصى فليتوجه للمسجد الإبراهيمي وكُبرياتِ مساجدِ الله تعالى في كل الساحات مُحاكاةً وإسناداً لسدنة الأقصى المبارك والمسجد الابراهيمي ودفاعا عن مقدساتنا ورفضا لصفقة القرن.

وتأتي الدعوة ضمن حملة الفجر العظيم التي تتواصل للشهر الثاني على التوالي، للمشاركة في صلاة الفجر ومؤازرة ومساندة المصلين في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي بالخليل.

كما جاءت هذه الدعوات في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والقضية الفلسطينية برمتها من انتهاكات واستهداف ليس له مثيل، كان آخره إعلان صفقة القرن.