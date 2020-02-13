شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الخميس 13/2/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق البريج في محافظة الوسطى، وسوق الخميس في محافظة الشمال من التوام حتى العامودي، داعيةً قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وذكرت الإدارة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين طرق نتج عنهما إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.