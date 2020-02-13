كورونا تواصل تعليق الدراسة في" هونغ كونغ"

اعلنت مدينة " هونغ كونغ" الصينية اليوم الخميس 13/2/2020 عن استمرار تعليق الدراسة حتى 16من آذار بعد إصابة عشرات الآلاف في البر الرئيسي للصين بفيروس كورونا .

وزير التعليم في هونغ كونغ كيفين يونغ قال ان المدينة تخطط لإطلاق برامج تعليمية عبر الإنترنت مع إغلاق المدارس ، موضحاً ان “تعليق الدراسة لا يعني تعليق التعليم”.

وأسفر الفيروس عن 50 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة في هونغ كونغ التي يقطنها قرابة 7,4 مليون شخص.

وفي البر الرئيسي للصين، أعلنت السلطات الصحية ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 1310 حالات على الأقل.