حماس ترحب بنشر القائمة السوداء من شركات المستوطنات

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 13/2/2020، بإصدار المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قائمة باسم الشركات المرتبطة بأنشطة في المستوطنات الصهيونية الموجودة في الضفة المحتلة.

واعتبرت حركة حماس في بيان لها، هذا الإجراء خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق عزل هذا الكيان العنصري ومحاصرته، وصولًا إلى محاكمته على جرائمه بحق شعبنا، وفي مقدمتها جريمة التطهير العرقي بطرد الفلسطينيين من أرضهم لبناء المزيد من المستوطنات.

وتوقعت حركة حماس من الأمم المتحدة وضع إجراءات قانونية محددة لملاحقة هذه الشركات ومَن يتعاون معها.

كما تتطلع إلى مزيد من الخطوات الحقيقية من المجتمع الدولي لحماية حقوق شعبنا الثابتة والعادلة، وخاصة في هذه المرحلة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية للخطر الشديد بسبب الرؤية الأمريكية الجديدة أو ما يسمى "صفقة القرن"، التي تمثل تزويرا للتاريخ وتعديا على حقوق شعبنا في أرضه ومقدساته.