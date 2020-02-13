ايران ترد على تهديدات "إسرائيل"

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على تهديدات وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنت بإخراج إيران من سوريا.

وأكد الموسوي بأن طهران سترد بشكل قوي وساحق على أي اعتداء إسرائيلي على وجود إيران في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط.

وقال: "وجود إيران في سوريا جاء بدعوة وتوافق مع الحكومة السورية، ويهدف إلى مكافحة الإرهاب الذي تدعمه إسرائيل وواشنطن".

وكان وزير الحرب نفتالي بنت قال يوم الثلاثاء الماضي: "اننا نعمل باستمرار ونقوم بتدفيع إيران الثمن حتى نحصل على هدفنا النهائي وهو اخراج إيران من سوريا" كما يقول.