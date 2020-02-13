اعتقالات في الضفة بعد مواجهات واسعة واغلاق قرى غرب رام الله لليوم الرابع على التوالي

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الخميس 13/2/2020 ، عدد من المواطنين بعد مداهمات واسعة لمدينتي رام الله وبيت لحم ، بعد مواجهات واسعة بين قوات الاحتلال والشبان في حي الطيرة .

وافاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت بلال الدبس، ومهند الدبس، وجدي ضراغمة بعد اقتحام منازلهم في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

قوة عسكرية كبيرة ترافقها ناقلات الجنود اقتحمت عدداً من المنازل في حي الطيرة برام الله، حيث شرع الجنود بمصادرة أجهزة تسجيل الكاميرات، فيما دارت مواجهات مع عشرات الشبان ما أدى لإصابة ثلاثة بالرصاص المطاطي وعدد آخر بالاختناق.

وداهمت قوة عسكرية قرية بيت سيرا غربا واعتقلت الشاب عبد الله محمد أبو صفيه عقب اقتحام منزل أسرته ، في حين اقتحمت بلدة بيتونيا قرب رام الله واعتقلت الشاب أحمد المالحي، حيث دارت مواجهات في البلدة أطلق خلالها الجنود القنابل الغازية.

وفي ذات السياق، تواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع على التوالي إغلاق مداخل عدد من القرى غرب رام الله وسط احتجاز للمواطنين والمركبات.

وتغلق قوات الاحتلال مدخل قرية شقبا الشمالي ومدخل قرية عابود الشرقي، إضافة إلى مداخل قرية دير نظام من الواجهة الشمالية، فيما تقيم حاجزا عسكريا شرقي قرية النبي صالح وتحتجز عشرات المركبات خلال ساعات الصباح.