حالة الطقس اليوم الخميس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس غائمة جزئيًا مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهارا باردا ليلاً.

فيما توقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو الليلة غائماً جزئياُ وباردا، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، أن تكون حالة الطقس يوم غدٍ الجمعة غائمة جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة حيث يستمر الجو معتدلا نهارا ًباردا ليلاً.

أما يوم السبت القادم من المتوقع أن يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث يكون الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً.

فيما يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياُ إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا وتسقط امطار متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية في ساعات صباح اليوم الخميس.