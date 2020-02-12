أعراض وعلاج القرنية المخروطية الشديدة

تعتبر الخلل في القرنية من أشهر الأمراض التي تصيب الملايين من الأشخاص على المستوى العالمي، ونظرًا لخطورتها على الرؤية بشكل واضح ينصح أطباء بالتوجه إلى أقرب مركز طبي لتشخيص المرض لعلاجه قبل أن يتطور.

تعريف القرنية المخروطية:

ويُعد الإصابة بالقرنية المخروطية الشديدة خطيرًا على رؤية الاشياء، وهو مرض في العين يتبعه تحدب تدريجي وتصبح فيه القرنية رقيقة، فيما تصبح الرؤية شبه عديمة الرؤية، بسبب انكسار الضوء، ويتدخل العامل الوراثي بشكل كبير في هذه المسألة.

وعن طرق علاج القرنية المخروطية، فيكون عبر تركيب العدسات اللاصقة او زراعة القرنية، فيما تبدأ المرحلة المخروطية للمريض في سنوات المراهقة، ومنها ما تصيب عين واحدة او في كلتا العينين.

أعراض القرنية المخروطية:

وتتطور القرنية المخروطية بسرعة مع مرور الزمن، وفي مرحلتها الأولى تبدأ الظهور في الارتفاع السريع خاصة في الأسطوانة، نتيجة تحدب القرنية وعدم التناظر المتزايد، إذ ينعكس على رؤية الأشياء غير واضحة.

علاج القرنية المخروطية:

ويشمل علاج القرنية المخروطية مراحل عدة، وتعتمد على مدى حدتها وعند التشخيص، ويكون على النحو التالي:

ويكون العلاج الأول عبر زرع حلقات ويتم تثيبها على محيط القرنية، وهي مصنوعة من مادة الصلبة، والتي تقلل من تحدب القرنية.

أما العلاج الثاني يكون بواسطة العقد المتعامدة، وهو أسلوب جديد يستند على تشكيل عقد متعامدة بين ألياف الكولاجين في القرنية.

والعلاج الأخير يتم عن طريق زراعة قرنية كخيار أخير، ويتم الحصول على القرنية المزروعة من متبرع.