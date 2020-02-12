سان جيرمان يحول مباراة نصف نهائي كأس فرنسا لمهرجان أهداف

اكتسح الفريق الباريسي باريس سان جيرمان، مضيفه ديجون بسداسية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة ، ليتأهل الفريق الباريسي إلى نصف نهائي كأس فرنسا لكرة القدم.

وسجل أهداف الفريق الباريسي الستة، كل من ويسلي لاوتوا وسينو كوليبالي بالخطأ في مرماهما في الدقيقتين 2 و86، وكيليان مبابي (د.44) والبرازيلي تياغو سيلفا (د.49) وبابلو سارابيا "هدفين" في الدقيقتين 54 و90+1، فيما سجل هدف ديجون الوحيد منير شويعر في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وأجرى توماس توخيل مدرب سان جيرمان عدة تعديلات على التشكيلة الأساسية، وأراح عددا من نجوم الفريق كالأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وماورو إيكاردي، والبرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي.