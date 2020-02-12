"واتساب" تكشف عن عدد مستخدميها

كشفت شركة "واتساب"، اليوم الأربعاء، النقاب عن تخطي عدد مستخدميها المليارين حول العالم.

وذكرت شركة المراسلة الفورية المملوكة لـ"فيسبوك"، عبر مدونته الرسمية، ان حماية بيانات المستخدمين من القرصنة، تبقى التحدي الأكبر لها.

وأوضحت في وقت سابق، انها زادت من درجة ترميز الخدمات، لحماية رسائل المستخدمين خلال التواصل بشكل سري.

ويُعد "واتساب" من أكثر الشبكات التواصل الاجتماعي نجاحًا على المستوى العالمي في خدمة المراسلة الفورية، كما انها تعمل بشكل دوري على تطوير أداة التطبيق، إلى جانب انها تعكف على حماية بيانات الأشخاص بحيث لا ينمكن لأحد اختراق الرسائل.