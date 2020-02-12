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ترامب: الوقت ليس مناسباً لإظهار ضعفنا أمام إيران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:08 - 12 فبراير 2020
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
جوال
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ لعدم تأييد مشروع القرار الذي سيحد من صلاحياته لشن عمليات عسكرية ضد إيران، لافتاً إلى أن التصويت مع القرار يفيد إيران وهو بمثابة إشارة سيئة.

وغرد ترامب على حسابه على تويتر الأربعاء قائلاً:" من المهم جدا بالنسبة لأمن الولايات المتحدة، ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح القرار حول صلاحيات الحرب الخاص بإيران"،زاعماً أنه يقوم بعمل جيد جداً في ما يخص إيران، والوقت ليس مناسبا لنظهر الضعف".

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صادق في أواخر يناير الماضي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران.

وينص القرار، الذي تبناه مجلس النواب، على تجميد تمويل أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس ،بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر في 2002، الذي يسمح للرئيس بشن عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس.

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