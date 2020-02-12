ترامب: الوقت ليس مناسباً لإظهار ضعفنا أمام إيران

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ لعدم تأييد مشروع القرار الذي سيحد من صلاحياته لشن عمليات عسكرية ضد إيران، لافتاً إلى أن التصويت مع القرار يفيد إيران وهو بمثابة إشارة سيئة.

وغرد ترامب على حسابه على تويتر الأربعاء قائلاً:" من المهم جدا بالنسبة لأمن الولايات المتحدة، ألا يصوت مجلس الشيوخ لصالح القرار حول صلاحيات الحرب الخاص بإيران"،زاعماً أنه يقوم بعمل جيد جداً في ما يخص إيران، والوقت ليس مناسبا لنظهر الضعف".

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

يذكر أن مجلس النواب الأمريكي كان قد صادق في أواخر يناير الماضي على إجراءات تحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في إعلان الحرب على إيران.

وينص القرار، الذي تبناه مجلس النواب، على تجميد تمويل أي عمل عسكري ضد إيران دون موافقة الكونغرس ،بالإضافة إلى إلغاء القرار الصادر في 2002، الذي يسمح للرئيس بشن عمليات عسكرية بدون موافقة الكونغرس.