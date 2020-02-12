إصابة طفل وشاب برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية

أصيب طفلاً وشابًا بجراح، وآخرين بحالات اختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة قلقيلية بالضفة المحتلة.

وأكد شهود عيان، إصابة طفل وشاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطّاط، وآخرين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل، خلال مواجهات مع الاحتلال قرب الحاجز الجنوبي بمدينة قلقيلية.

وأوضح، انه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد معظم مناطق الضفة المحتلة، مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال على نقاط التماس، رفضًا لصفقة القرن التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بنودها الرامية على شطب القضية الفلسطينية.