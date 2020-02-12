ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

بدران: رابين واولمرت ونتنياهو مجموعة من القتلة الارهابيين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:26 - 12 فبراير 2020
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس
جوال
مشاركة

قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي حسام بدران، إن رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين، اسحاق رابين وايهود أولمرت وبنيامين نتنياهو وجنود جيشهم وضباطهم عبارة عن مجموعة من القتلة والإرهابيين.

وأضاف بدران في تغريده له على حسابه الخاص على تويتر:" أفعال هؤلاء أبعد ما تكون عن سلوك الدول الطبيعية؛ بل هم أقرب إلى رجال العصابات رغم محاولاتهم المستمرة لتحسين صورتهم أمام العالم.

وأكد أن أفعالهم عبارة عن إجرام واضح ومتواصل وعن سبق إصرار.

يأتي ذلك تعقيباً على ذكر رئيس السلطة في كلمته في مجلس الأمن رئيس الوزراء السابق اسحاق رابين الذي تم التوقيع معه اتفاقية اوسلو، ومؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات