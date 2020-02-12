بدران: رابين واولمرت ونتنياهو مجموعة من القتلة الارهابيين

قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي حسام بدران، إن رؤساء الوزراء الإسرائيليين السابقين، اسحاق رابين وايهود أولمرت وبنيامين نتنياهو وجنود جيشهم وضباطهم عبارة عن مجموعة من القتلة والإرهابيين.

وأضاف بدران في تغريده له على حسابه الخاص على تويتر:" أفعال هؤلاء أبعد ما تكون عن سلوك الدول الطبيعية؛ بل هم أقرب إلى رجال العصابات رغم محاولاتهم المستمرة لتحسين صورتهم أمام العالم.

وأكد أن أفعالهم عبارة عن إجرام واضح ومتواصل وعن سبق إصرار.

رابين وأولمرت كما نتنياهو. ومعهم ضباط جيشهم وجنوده. هم مجموعات من القتلة والارهابيين .وافعالهم ابعد ما تكون عن سلوك الدول الطبيعية.بل هم اقرب الى رجال العصابات رغم محاولاتهم المستمرة لتحسين صورتهم امام العالم.

إجرام هؤلاء واضح ومتواصل وعن سبق إصرار. — Husam Badran (@husam_badran) February 12, 2020

يأتي ذلك تعقيباً على ذكر رئيس السلطة في كلمته في مجلس الأمن رئيس الوزراء السابق اسحاق رابين الذي تم التوقيع معه اتفاقية اوسلو، ومؤتمره الصحفي مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن.