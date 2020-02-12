سامسونغ تطلق هاتفها القابل للطي الجمعة القادمة

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن هاتفها الذكي الجديد والقابل للطي "غالاكسي زد فليب"، وزودت أجهزتها الرئيسية الأخرى بتكنولوجيا شبكات الجيل الخامس، في إطار سعيها للاحتفاظ بمكانتها كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم؛ في ظل المنافسة الشديدة من شركات صينية كشركة شاومي وهاواوي التي تنتج أجهزة عالية الجودة وبأسعار منافسة لشركة سامسونج.

وتأتي المحاولة الثانية من سامسونغ لإطلاق هاتف قابل للطي، بعدما أطلقت في العام الماضي هاتفا بعد تأجيل، في إطار المنافسة المحتدمة مع الشركات المنافسة.

ويأتي هاتف سامسونغ الجديد، على شكل مربع كبير عند طيه، كما يمكن بسطه ليبدو مثل معظم الهواتف الذكية.

وبحسب ما نقلت "رويترز" عن مسؤولين تنفيذيين في الشركة، فإن سعر الهاتف القابل للطي سيبدأ من 1380 دولارا، وسيكون متاحا بدءا من يوم الجمعة بالألوان الأرجواني والأسود والذهبي.

وقالت سامسونغ إن النسخ الثلاث من هاتفها الجديد "غالاكسي إس 20" ستكون أغلى من الهواتف السابقة عند طرحها في مارس بسعر يبدأ من 999 دولارا.