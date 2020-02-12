نتنياهو: سنحارب تقرير حقوق الانسان بكل قوة

رد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، على تقرير مكتب حقوق الإنسان الأممي والذي تضمن نشر قائمة بأسماء الشركات التجارية التي تعمل في المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية قائلاً:" إن تل أبيب لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التقرير الأممي، وسيتم محاربته بكل قوة.

وقال نتنياهو بحسب وكالة رويترز الدولية للأنباء، أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كيان منحاز ولا تأثير له"، مضيفا "هذا الكيان يحاول تشويه صورة "إسرائيل" بدلا من التعامل مع مسائل حقوق الإنسان".

وكان وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، وصف التقرير بـ "القائمة السوداء" التي تهدف "لإلحاق الأذى" بإسرائيل.

من جهته، أكد رئيس كتلة "كاحول لافان" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، أن نشر التقرير الأممي يمثل "يوما أسود بالنسبة لحقوق الإنسان"، مضيفا في منشور على "تويتر" أن (المفوضة الحالية لحقوق الإنسان، ميشيل) باشليه "فقدت اتصالها بالواقع".

في المقابل، لقي نشر التقرير إشادة فلسطينية، حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".

وحدد التقرير الذي طال تأجيله، 112 كيانا لها نشاط أو عدة أنشطة متعلقة بالمستوطنات "الإسرائيلية".