نتنياهو يهاتف رئيس فيسبوك مشتكياً

هاتف رئيس وزراء الاحتلال "الاسرائيلي" المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، مشتكياً من تأثير الفيسبوك ضد ناخبيه في الحملات الانتخابية.

وطلب نتنياهو من زوكربيرج "ضمان نزاهة الانتخابات والتصرف بشكل معقول ومنصف"، ورد عليه زوكربيرج إن الشركة ستكون متيقظة بشأن هذه القضية.

يشار إلى أن نتنياهو سيخوض الانتخابات المعادة للمرة الثالثة، وسط اتهامات له بالفساد وخيانة الامانة وتلقي الرشاوي، ويعمل بكل قوة على الفوز بالانتخابات لتشكيل حكومة بمفرده دون الحاجة لكتلة كاحول لفان، لكي يتهرب من المحاكمة التي تنتظره على فساده.