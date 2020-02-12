الاحتلال يواصل إغلاق مداخل قرى غرب رام الله

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي إغلاق مداخل قرى وبلدات غرب مدينة رام الله وسط الضفة المحتلة.

وأكدت وسائل إعلام محلية، ان قوات الاحتلال احتجزت المواطنين والمركبات على المدخل "الدلب" الواصل بين مدينة رام الله والبلدات في الجهة الغربية، ومنعتهم من العبور.

وأوضحت، ان القوات "الإسرائيلية" وضعت كتل اسمنتية وبوابة حديدية ونشر عدد من الجنود المدججين بالاسلحة والكلاب الشرسة على باب المدخل، وعرقلت حركة تنقل المواطنين والأهالي.

يشار إلى ان قوات العدو تواصل عرقلة حركة المواطنين بين البلدات الفلسطينية، في محاولة لاستفزاز الفلسطينيين التي تهدف إلى النيل من عزيمتهم، وإذلالهم والتنكيل بهم.