"جوال" واتحاد السلة يوقعان اتفاقية رعاية لمنتخبنا الوطني لكرة السلة

وقعت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" اتفاقية رعاية للمنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة السلة للعام 2020-2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة في مدينة البيرة اليوم الأربعاء، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل رجوب ،والمدير العام لشركة جوال عبد المجيد ملحم، ورئيس اتحاد كرة السلة إبراهيم حبش.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت يواصل فيه منتخبنا الوطني استعداداته للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا، ولاستضافة أول مباراة بيتية في تاريخه ضمن التصفيات في الـ24 من الشهر الجاري، ضد المنتخب السيريلانكي على ملعب الجامعة العربية الأمريكية بمدينة جنين.

وأكد الرجوب أهمية الاستحقاق الوطني الذي يتجه له منتخبنا الوطني لكرة السلة بمشاركته ببطولة كأس أمم آسيا، خاصةً بالتزامن مع المرحلة المفصلية التي تمر بها القضية الفلسطينية، لافتا إلى إن ما حققته الرياضة الفلسطينية من تطور على كافة الأصعدة يشكل ردا واضحا من أبنائنا وشبابنا بأن فلسطين وشعبها سيظلون يقاومون محاولات الاحتلال في طمسنا وتهويد أرضنا.

وبين أن هذا الدعم يؤكد وعي "جوال" بأهمية الرياضة والاستثمار فيها، ودليلا صادقا على انتمائها وشعورها بالمسؤولية تجاه الرياضة التي تعد أحد تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية.

كما أشاد الرجوب بجهود طواقم الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة والتي عملت على النهوض باللعبة محليا والوصول بها إلى المنافسة إقليميا ودوليا، مشددا على أن الاتحاد نجح في تحقيق انجاز كبير بتثبيت الملعب البيتي الفلسطيني للمنتخب السلوي، لافتا إلى أن الملعب البيتي يعد أحد تجليات الهوية الرياضية الوطنية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب ملحم عن سعادته برعاية المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة السلة، ما يؤكد رسالة "جوال" في الاستثمار بالشباب الفلسطيني بكافة القطاعات، والمساهمة في ايصالها الى العالمية ووضع بصمة في الملاعب السلوية الدولية.

من جهته، قال حبش، إن الاتفاقية تأكيد على مساهمة "جوال" الفاعلة في الرياضة الفلسطينية ودعم الاستحقاقات الوطنية التي يخوضها شبابنا في مختلف الملاعب المحلية والدولية.