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الاحتلال يقتحم قاعة براديس في القدس ويمنع مؤتمراً منددا بصفقة القرن

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:16 - 12 فبراير 2020
الاحتلال يمنع مؤتمراً مناهضاً لصفقة القرن في القدس الاحتلال يمنع مؤتمراً مناهضاً لصفقة القرن في القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، قاعدة براديس في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلة، ومنعت مؤتمراً مناهضاً لصفقة القرن، وتضامناً مع شيخ الأقصى عكرمة صبري رئيس الهيئة الاسلامية العليا.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا القاعة، وحرروا أسماء الموجودين فيها، وأجبروهم على مغادرتها، وأخبروهم بمنع المؤتمر بقرار من ما يمسى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بحجة أنه مدعوم من السلطة الفلسطينية في رام الله.

يشار إلى أن المؤتمر جاء بدعوة من اللجنة الشعبية في القدس والقوى والفعاليات الوطنية والإسلامية والعشائر والمؤسسات للمؤتمر لإعلان عن رفض صفقة القرن، وللتضامن مع الشيخ عكرمة صبري الذي أبعد عن المسجد الأقصى لمدة 4 أشهر.

الجدير ذكره، أن الكل الفلسطيني يقف على قلب رجل واحد في رفض صفقة القرن المشؤومة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

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