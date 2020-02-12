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الصحة: لا يوجد حالات اشتباه بفيروس كورونا في فلسطين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 19:16 - 12 فبراير 2020
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أكدت وزارة الصحة في رام الله أنه لم يسجل أي حالة اشتباه في فلسطين بفايروس كورونا المستجد، مشددة على أن كل ما تم تداوله حول الاشتباه عاري عن الصحة تماماً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع مراكز العلاج في الوطن على استعداد كامل للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، وأنه يتم فحص جميع القادمين من الدول التي ظهر فيها الفيروس من قبل طاقم طبي متخصص في استراحة أريحا والمعابر.

وأكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، خلال زيارتها لمستشفى المطلع في القدس، اليوم، أنه لا توجد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا (كوفيد 19)، ونفت أي إشاعات حول وجود حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس في فلسطين.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من أية أخبار تُنشر حول حالات اشتباه أو إصابات بالفيروس، والتأكد من مصادرها وعدم الترويج لها.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أطلقت اسم (كوفيد 19) على الفيروس بدلاً من كورونا المستجد، تجنبًا لربطه بمنطقة جغرافية أو حيوان أو جماعة، وتطالب الدول باعتباره العدو الأول للبشرية".

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