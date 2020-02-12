حاخام يهودي يكشف: قادة خليجيون يريدون لقاء نتنياهو

كشف حاخام يهودي أمريكي عن نية قادة من دول الخليج العربي، الالتقاء برئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب الانتخابات الاسرائيلية المقررة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وقال الحاخام اليهودي مارك شنير، لصحيفة جيروزليم بوست العبرية، إن القادة الخليجيين "يريدون الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية"، بخلاف ما تريده الولايات المتحدة من عقد قمة في القاهرة تجمع بين قادة عرب ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.

وذكرت الصحيفة إن شنير زار السعودية مؤخراً كضيف على وزارة الخارجية السعودية، في زيارة التقى خلالها وزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عادل الجبير. موضحاً أن توقيت الاجتماع في القاهرة قبل الانتخابات الاسرائيلية يتعارض مع ما سمعه من العديد من زعماء الخليج.