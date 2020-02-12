الأمم المتحدة تصدر قائمة سوداء بأسماء 112 شركة تعمل في المستوطنات

أصدرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، ، قائمة سوداء بأسماء 112 شركة عاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وهضبة الجولان، اليوم الأربعاء.

وبحسب باشليت فإن القائمة تشمل القائمة 94 شركة "إسرائيلية" و18 شركة دولية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".

الجدير بالذكر أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية رياض المالكي، إن نشر هذه القائمة هو انتصار للقانون الدولي، مؤكدا أن العدالة الدولية تساهم في ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.