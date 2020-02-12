الرسام إنييستا يبدع في أول ظهور أوروبي مع ناديه الياباني

استطاع اللاعب الاسباني الشهير أندريس إنييستا، أن يقود فريقه فيسل كوبي الياباني، في أول إطلالة قارية له، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وحقق إنييستا هاترك تمريرات حاسمة في المباراة التي انتهت بفوز فيسل كوبي على جوهر دار التعظيم بخمسة أهداف مقابل هدف.

وكانت بداية إنييستا، الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات في صفوف فريقه السابق برشلونة، في هاتريك التمريرات الحاسمة عندما قدم التمريرة الحاسمة التي جاء منها هدف فريقه الأول، بتمريرة كرة بينية رائعة باتجاه زميله كيجيرو أوغاوا، الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 13 من المباراة.

وفي الدقيقة 58 صنع إنييستا الهدف الثالث لفريقه والثاني لأوغاوا، عندما قام بتمريرة "عمياء" باتجاه الأخير، ثم اختتم هاتريك التمريرات في الدقيقة 72 من المباراة بتمريرة رائعة حطت على رأس أوغاوا الذي سددها في مرمى الفريق الخصم، محرزا ثالث أهدافه والخامس لفريقه.