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الامم المتحدة تنشر اسماء شركات لها علاقة بالمستوطنات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:10 - 12 فبراير 2020
مجلس حقوق الانسان مجلس حقوق الانسان
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كشف مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء عن الشركات التي لها علاقات تجارية مع مستوطنات "إسرائيلية" في الضفة الغربية.

و ذكرت مصادر صحفية أن تقرير حقوق الانسان هذا خطوة تأجلت طويلا، مرجحة أن تثير غضب "إسرائيل" وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.

و حدد المكتب في تقريره 112 شركة‭‭ ‬‬‭‭ ‬‬لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها "إسرائيل" و18 في ست دول أخرى.

وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه ”بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها“.

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