33 مليون دولار مساعدات مالية من اليابان للشعب الفلسطيني

أعلنت الحكومة اليابانية تقديم مساعدات مالية جديدة للشعب الفلسطيني من خلال المنظمات الدولية، بمبلغ قدره (32,764,655 دولارا أمريكيا).
وأوضحت الحكومة اليابانية أن هذه الرزمة الجديدة تتضمن مساعدات للاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((UNRWA، ودعم الحماية الملحة للمجتمعات المهمشة من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ((UNFPA، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNMAS)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية UNOCHA)) ، واللجنة الدولية للصليب الاحمر (ICRC).
وتشمل المساعدات كذلك توفير الإمدادات الطبية من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، والدعم لتحقيق النهوض الاقتصادي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومكتب الرباعية الدولية.