الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل في يطا بالخليل

أكد منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب راتب الجبور، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي، أخطرت اليوم الأربعاء، بهدم أربعة منازل واستولت على مركبة محملة بحديد البناء في منطقة التواني شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية و شهود عيان بأن قوة من جيش الاحتلال، داهمت المنطقة، وأخطرت أربعة منازل مأهولة بالهدم، تعود ملكيتها للمواطنين فضل ومفضي وربحي ربعي، وخضر سليمان جبر العمور.

بحسب المصادر، فقد استولت سلطات الاحتلال على مركبة شحن من نوع مرسيدس، محملة بحديد البناء، كانت متواجدة في منطقة التواني، واقتادتها لمركز عصيون الاحتلالي.

وطالب الجبور المؤسسات الدولية والمحلية، بحماية سكان شرق يطا من إجراءات الاحتلال التعسفية، التي تهدف لإفراغ المنطقة من سكانها، للاستيلاء عليها لصالح المستوطنات المحيطة، والمقامة على اراضي المواطنين في المنطقة.