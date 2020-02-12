المغربي حكيم زياش في طريقه إلى الدوري الإنجليزي

يتطلع نادي تشلسي الانجليزي لضم نجم نادي اياكس الهولندي المغربي حكيم زياش.

وبحسب المصادر الرياضية فإن إدارة تشلسي تضع زياش على قائمة أولوياتها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد فشل النادي في التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات في يناير الماضي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن فرانك لامبارد، مدرب البلوز، على أتم الاستعداد لإعادة العرض المقدم من النادي لضم زياش والذي يُقدر بخمسة وأربعين مليون جنيه استرليني.

وبعد عدم نجاح الفريق في ضم أي عنصر جديد خلال يناير، تملك المدير الفني لامبارد حالة من الإحباط، وكان من بين اللاعبين المرغوب في ضمهم النجم المغربي زياش الذي يقدم أداءً رائعاً مع أياكس.