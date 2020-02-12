الاحتلال يعتقل شابًا مريضًا بعد الاعتداء عليه والتنكيل به

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المريض محمد طقاطقة (21 عامًا) أمس الثلاثاء، من بلدة بيت فجار، بعد مداهمة منزله.

وقالت الهيئة، إن جنود الاحتلال تعمدوا التنكيل بالمعتقل طقاطقة والاعتداء عليه وضربه على بطنه وظهره بأيديهم وبساطيرهم العسكرية، بالرغم من علمهم أن الأسير مريض بالكلى ووضعه الصحي صعب للغاية.

وأشارت الهيئة إلى أن جنود الاحتلال اقتادوا طقاطقة بعدها إلى مركز توقيف "عتصيون"، وتم احتجازه بأوضاع اعتقالية قاسية لا تناسب حالته المرضية، ومن ثم نُقل إلى معتقل "عوفر"، وستعقد له جلسة تمديد توقيف يوم غد الخميس