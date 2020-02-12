من هي الشخصية التي رتبت لقاء نتنياهو و البرهان في أوغندا؟

كشفت وسائل الاعلام العبرية اليوم الاربعاء عن هوية الشخص الذي قان بالتنسيق للقاء الذي جمع بين رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان في أوغندا.

و قالت القناة العبرية الـ 13 بأن الشخص الذي رتب للقاء هو المحامي الإسرائيلي نيك كوفمان، مؤكدة أنه قاد الجهود التي سبقت اللقاء بين تل أبيب والخرطوم.

و وفقاً للقناة العبرية، فإن كوفمان رتب للقاء نتنياهو و البرهان بالتعاون مع المستشارة السياسية للرئيس الأوغندي نجوى قدح الدم، والتي يبدو أنها شخصية مهمة في مكتب الرئيس وحاملة لأسراره في كل ما يتعلق بالمهمات السرية والحساسة، نظرا لعقد الاجتماع في أوغندا.

القناة أيضاً لفتت الى أن المحامي "الإسرائيلي" أجرى اتصالات مكثفة مع "تل أبيب" ونقل رسالة إلى السودان، قبل أن ينجح في تجنيد الوسيط الأوغندي للمساعدة في عقد الاجتماع، مشيرة الى أن الموساد ووزارة خارجية الاحتلال ومكتب الأمن القومي بمكتب نتنياهو، كانوا على اتصال سري مع السودان منذ سنوات عدة، لكن الانطلاقة التي أدت إلى الاجتماع تمت قبل شهر ونصف الشهر بواسطة كوفمان.

و أثار لقاء البرهان و نتنياهو موجة احتجاجات واسعة في السودان، حيث نظم الاف السودانيين مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية، الخرطوم احتجاجاً على اللقاء.

وخرج المتظاهرون في مواكب "جمعة الغضب"، من مساجد مجمع الجريف الإسلامي، ومجمع خاتم المرسلين، ومسجد الخرطوم الكبير.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته إلى أوغندا.