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ارتفاع اسعار النفط مع تراجع مدّ "فيروس كورونا" في الصين

  • فلسطين اليوم - الصين
  • 14:20 - 12 فبراير 2020
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أعلنت الصين عن أقل عدد يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، مما أدى ارتفاع أسعار النفط. 

ونجح الإعلان الصيني في تعزيز آمال المستثمرين في عودة ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم إلى طلبه الطبيعي على الوقود. 

وارتفع خام برنت 1.12 دولار أو ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 55.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.5 بالمئة إلى 50.68 دولار للبرميل.

يشار إلى أن عدد الوفيات في فيروس كورونا تخطى عدد الوفيات الألف، بعد وفاة 103 أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبهم من الأطفال وكبار السن.
 

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