وزير "اسرائيلي: لا حصانة من القتل لأي شخص في غزة

قال وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس اليوم الاربعاء: "إنه لا توجد حصانة لأي شخص في قطاع غز".

و في اطار حديثه عن الوضع الأمني و التصعيد على حدود غزة، أضاف كاتس قائلاً: "في ظل استمرار اطلاق الصواريخ و البالونات الحارقة من غزة، فلا يوجد أي شخص هناك محصن من القتل و الاستهداف".

و كان وير الطاقة بحكومة الاحتلال قال صباح اليوم في تصريح له إن "اسرائيل" تستعد لتوجيه ضربة عسكرية قوية لقطاع غزة، و ذلك رداً على اطلاق الصواريخ و البالونات الحارقة على مستوطنات غلاف غزة.

و أضاف قائلاً: "لا يوجد حل سحري للوضع في قطاع غزة، و لكن عندما نقرر ، سنبدأ بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في غزة.