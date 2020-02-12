ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. القدس
  3. عرض الخبر

الاحتلال يحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة بالقدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:39 - 12 فبراير 2020
البلدة القديمة بالقدس البلدة القديمة بالقدس
جوال
مشاركة

حررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، عشرات المخالفات اليوم الأربعاء، بحق التجار في البلدة القديمة. 
واقتحمت قوات الاحتلال المحال التجارية في البلدة القديمة، وقامت بتفتيشها، واستولت على بضائع، وحررت مخالفات لأصحاب المحلات بمبالغ باهظة. 

وقالت مصادر إعلامية مقدسية، إن حملة التضييق التي يمارسها الاحتلال ازادت بشكل متصاعد في الأيام الأخيرة، وذلك للنيل من صمود المواطن والتاجر المقدسي. 
 

وأضافوا، أن الحملة تصاعدت بشكل ملحوظ وغير طبيعي في الأيام الأخيرة، للنيل من صمود المواطن والتاجر المقدسي.
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات