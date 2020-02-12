الاحتلال يحرر مخالفات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة بالقدس

حررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، عشرات المخالفات اليوم الأربعاء، بحق التجار في البلدة القديمة.

واقتحمت قوات الاحتلال المحال التجارية في البلدة القديمة، وقامت بتفتيشها، واستولت على بضائع، وحررت مخالفات لأصحاب المحلات بمبالغ باهظة.



وقالت مصادر إعلامية مقدسية، إن حملة التضييق التي يمارسها الاحتلال ازادت بشكل متصاعد في الأيام الأخيرة، وذلك للنيل من صمود المواطن والتاجر المقدسي.



وأضافوا، أن الحملة تصاعدت بشكل ملحوظ وغير طبيعي في الأيام الأخيرة، للنيل من صمود المواطن والتاجر المقدسي.

