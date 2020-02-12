انخفاض أسعار الذهب تزامناً مع تراجع حالات الاصابة ب "كورونا"

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" في الصين، و ذلك تزامناً مع تحسن الإقبال على المخاطرة، على الرغم من أن ضبابية الأثر الاقتصادي للمرض مازالت تدعم المعدن الأصفر.

و انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1564.15 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1567.50 دولار.

وفي وقت سابق صرح أهم مستشار طبي في الصين أن العدوى بفيروس "كورونا" قد تنتهي في أبريل نيسان مع تراجع عدد الحالات الجديدة بالفعل في عدد من الأماكن، و ذلك على الرغم من أن عدد الوفيات تجاوز الـ 1100 حالة.

وظل الدولار الأمريكي قريبا من أعلى مستوياته في أربعة أشهر بعدما تشبع بتدفقات إليه بوصفه ملاذا آمنا إذ تزامنت المخاوف حيال فيروس كورونا مع بيانات حديثة تشير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بأن أسوأ مرحلة في الوباء قد انتهت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2329.34 دولار للأوقية، وفقدت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.53 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة إلى 964.80 دولار.