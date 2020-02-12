محكمة الاحتلال تشكل فريقًا من القضاة لمحاكمة نتنياهو

شكلت محكمة القدس المركزية التابعة للاحتلال، اليوم الأربعاء، فريقًا من القضاة لمحاكمة رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو. ووفق موقع "واللاه العبري".

وقال الموقع، إنه جلسة المحاكمة سيترأسها القاضي ريفكا فريدمان فيلدمان والقاضي موشيه بارام وعوديد شاهام.

وأضاف واللاه العبري، أن نتنياهو سيحاكم بعد اتهامه في ديسمبر بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة.

وأشار إلى أنه في الشهر الماضي،

وحسب الموقع، فقد تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو للمحكمة المحلية، بعد إعلان عن سحب طلب الحصانة الذي قدمه للكنيست "الإسرائيلي".