رابط للتسجيل: إعلان هام لتمويل المشاريع الريادية للشباب في غزة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة – صندوق دعم الشباب الفلسطيني، عن فتح باب الترشح للاستفادة من برنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة، برعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن فتح باب الترشح سيكون للفئة العمرية من (22 - 35) عاماً.

واشترطت الوزارة، أن يمتلك مقدم المشروع القدرة على المساهمة المالية لتمويل المشروع، وأن يتضمن طلب الترشح توضيحاً لطبيعة المشروع والاحتياجات والنتائج المتوقعة بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي في محافظات غزة.

كما أفادت أن مجالات التمويل للمشاريع التالية تشمل الزراعة – التكنولوجيا – التجارة – الحرف - أخرى حسب رؤية وأهداف المشروع".

كما سيتم تحديد نسبة الأموال المستردة من منفذي المشاريع الحاصلين على التمويل، وفقاً لرؤية اللجنة المشرفة على المشاريع.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة فرز متخصصة لدراسة طلبات المتقدمين لتحديد المشاريع الممولة، كما سيخضع أصحاب المشاريع المقبولة للتمويل إلى فترة تدريب قبل انطلاق المشروع.

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم تسجيل وعرض حلقات متلفزة تبث عبر فضائية الأقصى ووسائل الإعلام عن كافة مراحل المشاريع تبدء من المقابلات وفرز الطلبات وحتى تنفيذ المشروع لتعزيز قصص النجاح.

وبينت، أنه سيتم التسجيل اعتباراً من يوم الأحد 16-2-2020 حتى يوم الثلاثاء 25-2-2020

وأوضحت أنه يتم تعبئة نموذج طلب الترشح للمشاريع إلكترونيا عبر موقع صندوق دعم الشباب الفلسطيني www.pysf.ps من خلال نظام حول الموحد.