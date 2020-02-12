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الاحتلال يواصل الاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 11:40 - 12 فبراير 2020
الاراضي الفلسطينية الاراضي الفلسطينية
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 واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة على أراضي المواطنين في مناطق غرب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقد أخطرت قوات الاحتلال المواطنين بالاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أخطرت بالاستيلاء على اراض زراعية في مناطق (عين الهوية، وواد الحمرة، والحسينات) من أراضي حوسان، و(قرنة أبو علي، وخلة الغزاوي) التابعتين لخربة القبو المهجرة، و(البص) في وادي فوكين، وجميعها بمحاذاة مستوطنة "سور هداسا"، لصالح إنشاء منطقة صناعية ووحدات استيطانية.

وصعدت سلطات الاحتلال في الفترة الأخيرة من هجمتها الاستيطانية واستولت على المزيد من أراضي محافظة بيت لحم، لإقامة بؤر استيطانية او لتوسيع حدود المستوطنات القائمة، او لشق طرق وأنفاق لصالح المستوطنين.

 

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