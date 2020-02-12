توضيح هام من وزارة الصحة: هل فلسطين خالية من "فيروس كورونا"؟

نفي الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية د. طريف عاشور ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي – مجهولة الهوية – عن وجود حالات مشتبه بها في مشافي وزارة الصحة الفلسطينية مصابه بهذا الفيروس.

وأكد د. عاشور أن فلسطين خالية تماما من الفيروس الذي اتفقت منظمة الصحة العالمية على تسميته الجديدة ( كوفيد 19 )، موضحاً أن هناك 6 حالات فقط كانت طواقم الوزارة، قد اشتبهت بها خلال الأيام الماضية، وأن جميعها كانت سلبية (عدم وجود الفيروس)، حيث أن الفحوصات باتت تجرى داخل الوطن .

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة المواقع التي تعمد إلى بث الاشعاعات وترويع المواطنين بأنها ستكون تحت طائلة المسؤولية القانونية.

واعتبرت، ما تقوم به من بث اخبار كاذبة يهدد الأمن الصحي ويعمل على بث الرعب في صفوف المواطنين دون أي أصل.

ونوه إلى أن وزارة الصحة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية وكافة دول الأقاليم المحيطة ، وأنها تعلن بشكل دائم آخر التطورات التي تتعلق بالفيروس بشكل شفاف، حيث أن اقليم شرط المتوسط خالي من الاصابات باستثناء 7 حالات في دولة الامارات العربية .