اعتقالات تطال 7 مواطنين بالضفة والاحتلال يشدد اجراءاته العسكرية

اعتقل جنود الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من الضفة، فيما شدد جيش الاحتلال من إجراءاته العسكرية غرب رام الله.

ووفق المصادر المحلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين واستولت على مركبة، خلال اقتحامها حي الطيرة وبلدة بيتونيا غرب رام الله.

وقال المصادر ذاتها، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هيثم صقر محمود زايد (19 عاما)، وشقيقه محمد (16 عاما) من منزلهما في حي الطيرة.

وأضافت أن جنود الاحتلال داهموا منزل المواطن فخر زيد أبو شعر (51 عاما) من بيتونيا وعبثوا بمحتوياته، واقتحموا منجرته واستولوا على مركبته.

على الصعيد ذاته، أغلقت قوات الاحتلال طريق وادي الدلب، قرب بلدات دير ابزيع، وكفر نعمة شمال رام الله، وقام بنصب حاجز عند بوابة النبي صالح، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعاقت حركة آلاف المواطنين القادمين من شمال وغرب رام الله ومحافظتي سلفيت وقلقيلية.

ووفق شهود عيان، فقد أغلقت قوات الاحتلال ببوابتين حديديتين منصوبتين على مداخل قرية النبي صالح غرب رام الله، وأغلقوا بوابة عابود أيضًا.

وقالت المصادر المحلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت، الفتى بهاء جوابرة، والمواطن لؤي جوابرة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما في مخيم العروب شمال الخليل.

وأشارت إلى قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال الخليل، وداهمت محيط منزل الأسير محمود العطاونة المهدد بالهدم.

إلى ذلك، نصب جنود الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل وقامت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

وخلال الليلة الماضية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد أحمد أبو العز على حاجز عسكري نصبته عند مدخل بلدة الزبابدة جنوب جنين.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشاب مصطفى سباعنة من بلدة قباطية أثناء وجوده داخل أراضي عام 1948، فيما اعتقلت المواطن يامن عبيد القدومي (38 عاما) من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد اقتحام عدد من منازل المواطنين.