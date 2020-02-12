وفد من حركة الجهاد يزور عائلة الشهيد هرشة ببلدة قفين

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي أول أمس بيت عزاء الشهيد بدر هرشة الذي استشهد قبل أيام في مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في بلدة قفين بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة.

وفي كلمة له موجهة لوالد الشهيد والحضور قال القيادي الشيخ خضر عدنان: "يا شبيبة وشباب وشيوخ بلدة قفين التي هي إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون مدخلنا لفلسطين المحتلة عام 48، وبإذن الله تعالى إن أقدامكم المُغبَرَّة في سبيل الله ستدوس هذا الجدار جدار بني صهيون، ولن تحميهم هذه الجدر حتى إن قاتلوا خلفها أو تحتها أو أمامها فإن وعد الله تعالى قادم ومن أصدق من الله قيلاً، فالوعد قادم لعباد الله المؤمنين بالنصر والتمكين".

وأضاف عدنان موجهاً كلامه لوالد وعائلة الشهيد بدر هرشة: "يا والد الشهيد تأكد أن محبة الله عز وجل ورحماته وبركاته قد حلَّت عليكم، ونقسم أن الله تبارك وتعالى سيعوضكم خيرًا، وسيعوضكم المولى عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فلطالما تشرفنا أن التقينا بذوي الشهداء، ورأينا كيف انقلبت أحوالهم في الدنيا قبل الآخرة بركات وخيرات فأعزهم الله بالأبناء والبنين وسيأتيكم الأشبال والأبناء الذين سيحملون اسم الشهيد الحبيب "بدر"، هذا العز في الدنيا فما بالكم بجزاء الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فما بالكم بمن أتى الله تبارك وتعالى بدم ،وليس أي دم فقط بل هو دم طاهر أريق في سبيل الله ولمرضاة الله، وسال على الأرض المقدسة أمام ألد أعداء الله تبارك وتعالى، فمن قتل الشهيد قد قتل فيما سبق نبيا وقتل وليا وقتل صدّيقا وربّيا وقتل أنبياء الله، فالشهيد بدر والأنبياء سيان قتلاً على يد أعداء الله المفسدين في الأرض، فأي شرف أن يكون الابن بدر والصديقين والنبيين والشهداء رفقاء وحسن أولئك رفيقاً".

وأكمل وفد حركة الجهاد الاسلامي واجبه في بلدة قفين بزيارة ذوي الأسير المؤبد فتحي الخطيب، وكذلك زيارة منزل المعتقل السياسي المحرر أرقم هرشة الذي اعتقله جهاز الأمن الوقائي في طولكرم عقب تشييع الشهيد بدر هرشة رحمه الله.

ودعا وفد الجهاد أجهزة أمن السلطة للإفراج الفوري عن المعتقل السياسي أرقم هرشة.