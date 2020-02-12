بالأسماء.. رابط نتائج الامتحان الشامل للدورة الشتوية 2019 -2020

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء 12/2/2020، رابط نتائج الامتحان التطبيقي للدورة الشتوية 2019- 2020.

أفادت الوزارة في بيان صحفي لها، أن نسبة النجاح في الامتحان الذي تقدم له 1785 طالبا وطالبة بلغت (78.3%)، مشيرة إلى أنه نفذ في أكثر من 100 تخصص تقني.

ولفتت الوزارة، الجزء النظري من الامتحان الكترونياً عقد بشكل موحد في المحافظات الشمالية والجنوبية، من حيث التعليمات والإجراءات والمواعيد، لضمان تعزيز الشفافية والعدالة وسرعة اتمام الاجراءات.

وقالت، إن أهمية الامتحان التطبيقي الشامل تأتي باعتباره أحد متطلبات التجسير من درجة الدبلوم المتوسط لدرجة البكالورويس، وباعتباره أحد متطلبات الالتحاق بسوق العمل، كما يعتبر مصدرا للتغذية الراجعة للمهارات والكفايات التي يكتسبها الطلبة أثناء فترة دراستهم لدرجة الدبلوم المتوسط في قطاع التعليم التقني.

وأعفت الوزارة الطلبة المقدسيين وطلبة البلدة القديمة في الخليل، من رسوم التسجيل للامتحان لهذا العام دعماً لصمودهم.

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