هجمة "إٍسرائيلية" حادة على أولمرت بعد لقائه عباس

تعرّض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، لانتقادات حادة من أحزاب اليمين، بسبب اجتماعه مع رئيس السلطة محمود عباس بالأمس في نيويورك.

ووصف رئيس الوزراء نتنياهو، اجتماع أولمرت برئيس السلطة عباس، بانه "أكبر حادثة إهانة حدثت في تاريخ دولة إسرائيل". وفق ما أوردته صحيفة "يسرائيل هيوم".

على الصعيد ذاته، وصف سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة، داني دانون، اللقاء بأنه "مُخزي"، قائلا: "في نفس اليوم الذي فشل فيه أبو مازن في محاولته إدانة الولايات المتحدة وإسرائيل في مجلس الأمن، أولمرت يؤيد عباس، إنه لأمر مُخز".

وأشار الصحيفة ذاتها، أن أولمرت رفض استبعاد الولايات المتحدة الأمريكية، من الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعيًا في الوقت ذاته إلى عدم تجاهل خطة ترامب.

وأشارت الى أن أولمرت دعا عباس للعودة الى طاولة المفاوضات، مشددًا على أنه لم يأتي إلى أمريكا، ليشن هجومًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو لمهاجمة الحكومة "الإسرائيلية".

عقد عباس وأولمرت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في نيويورك، مساء أمس الثلاثاء، على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي، لمناقشة خطة "صفقة القرن" الأمريكية.