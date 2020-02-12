حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 12/2/2020- 4 حوادث خلال 24 ساعة

تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم 12/2/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و الشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها وفاة الفتى وسيم وائل البطران (14 عام) سكان جباليا النزلة إثر صدمه مركبة داخل ميناء غزة ، إلى جانب إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.