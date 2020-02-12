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فيروس كورنا: الصحة العالمية تكشف السبب الحقيقي..!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:24 - 12 فبراير 2020
كورونا كورونا
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كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء 12/2/2020، أن الخفافيش هي السبب الأساسي لانتشار فيروس كورونا المتحور الجديد المتفشي في الصين.

وأوضحت ماي بول كيني المسؤولة البارز بمنظمة الصحة، أن هذا الاستنتاج كان نتيجة التحليل الوراثي لفيروس كورونا المتحور الجديد المتفشي في الصين، مبينةً أن هذا الفيروس يشبه إلى حد بعيد فيروس كورونا الذي يوجد في الخفافيش".

ومع ذلك، لم يعثر الباحثون على عدد كبير جدًا من الخفافيش في سوق المواد الغذائية في ووهان التي يُشتبه في أنها مركز تفشي المرضي ، مما يجعل من المحتمل جدًا أن ينتقل الفيروس بشكل غير مباشر من الحيوان الثديي المجنح الصغير إلى البشر عبر بعض الأنواع الوسيطة ، وفقًا لما قالته كيني.

يشار إلى أن تفشي فيروس كورونا المتحور في الصين قد أودي بحياة نحو 1017 شخصا داخل الصين وإصابة 42 ألف و708 آخرين حتى الآن.

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