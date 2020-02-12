وفاة فتى من جباليا جراء صدمه بمركبة داخل ميناء غزة

أفادت دائرة المرور والشرطة بغزة، فجر اليوم الأربعاء، بوفاة فتًى من سكان جباليًا شرق غزة.

وذكرت الشرطة في بيان صحفي لها، بأن الفتى وسيم وائل البطران (14 عام) سكان جباليا النزلة، توفي إثر صدمه من قبل مركبة داخل ميناء غزة.