أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم 12/2/2020

تواصل أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 12/2/2020، الانخفاض في الأسواق المحلية في فلسطين.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، من الانخفاض منذ ما يقارب الشهر.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 12/2/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4000 دولار/ شيكل

4.7800 دينار / شيكل

3.6166 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.0850 يورو/ دينار

بیع

3.4300 دولار/ شيكل

4.8974 دينار / شيكل

3.8600 يورو/ شيكل

0.1000 دولار / دينار

1.1050 يورو/ دينار